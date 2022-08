Far cuntrabanda cun poesias

Cun «Marchà nair cul azur/Schwarzhandel mit dem Himmel» ha Angelika Overath preschantà quist on fingià sia terza collecziun da poesias in vallader ed in tudais-ch. Per l’autura da Sent sun las poesias «experimaints da minimalissem». Ella observa las linguas e giouva cun sun e ritem.