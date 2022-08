«Amo mai dat üna situaziun sumgliainta»

D’inviern pudess in Svizra gnir s-charsa la forz’electrica. Causa l’inviern cun paca naiv e la stà sütta nu sun implits ils lais da serra ed i manca aua per prodüer forza. Eir a l’ester s’esa confruntà cun problems. Jachen Gaudenz da las Ouvras Electricas Engiadina declera la situaziun actuala.

Illas ultimas eivnas han rapportà diversas medias davart il privel d’üna s-charsdà d’energia – concret as tratta d’ün’eventuala mancanza da gas e da forz’electrica in Svizra per ...