Illusiuns artisticas illa Tuor ad Ardez

Süsom la Tuor as guarda our da duos fanestras in üna cuntrada immez la Toscana. A dretta da quellas para la riva dal mar da rivar fin cunter la müraglia. Serrond ils ögls, s’haja l’impreschiun da badair ün ventin e da savurar l’odur dal mar a l’ur d’ün bain agricul illa Toscana. Stordschond il cheu a schnestra as vezza il tschêl da not culla glüna plaina. L’artista Jolanda Zürcher preschainta üna schelta da sias nouvas ouvras d’illusiun illa Tuor ad Ardez. Actualmaing as dedichesch’la per gronda part a la pittura d’illusiuns cun cuntradas e materials. Uschè visitesch’la parallelmaing eir ün cuors correspundent a München. Üna schelta da sias lavuors d’illusiun preschaint’la ad Ardez.

Exposiziun illa Tuor ad Ardez

Illa Tuor ad Ardez han adüna darcheu lö exposiziuns, concerts, seminars ed eir festas privatas e quella spordscha diversas localitats cun üna taimpra extraordinaria. Ils mürs per gronda part mürats cun crappa natürala e cun üna patina chi da perdütta da temps passats chi savessan da quintar istorgias bellas ed eir main bellas. Actualmaing muossa l’artista Jolanda Zürcher üna part da sias ouvras chi sun expostas in divers locals da la Tuor. Ouvras sün tailas ed oters fuonds in diversas cumposiziuns pitturadas cun culuors d’acril. D’üna vart as vezza purtrets cun cuntradas e cun persunas pitturats in möd vardaivel però eir otras ouvras chi’s restrendschan sün ün per strichs nairs chi dan a la figüra la fuorma ed adattadas cun culuors vivas. L’exposiziun illa Tuor muossa ouvras chi dan perdütta d’ün tscherchar e perscrutar da l’artista.

La paschiun daspö l’infanzia

Jolanda Zürcher es nada ed ha passantà si’infanzia a Scuol. Davo la scoula a Scuol es ella statta ün on a Lausanne per imprender frances. «A Tavo n’haja fat il giarsunadi sco vendadra da sport ed hoz lavur eu i’l Bogn Engiadina sco capobogn causa cha be da l’art nu pudess eu viver», quinta l’artista. Jolanda Zürcher es divorziada ed ha duos figls ill’età da 23 e 25 ons. Ella nun ha fat üna scolaziun d’art, ha però adüna pitturà e disegnà e quai fingià d’uffant. «Eu n’ha adüna fingià pitturà e disegnà e n’ha fat purtrets per mia nona, per meis bazegner e per meis genituors.» Uschè ha ella tscherchà e chattà la via i’l art e fa quai sperapro sco autodidacta, visitond eir regularmaing cuors da perfecziunamaint in differentas direcziuns artisticas.

Differentas fatschas artisiticas

Uschè ha’la visità avant qualche ons eir üna scolaziun per pitturar acts. Üna part da si’exposiziun ad Ardez es dedichada eir a quist stil. «Eu vaiva fat avant ün per ons eir ün’exposiziun cun ouvras d’act giò la Bassa. Quai es statta ün’experienza tuottafat speciala», disch l’artista. Cha na tuot ils visitaduors nu vaivan gnü plaschair. «Acts sun adüna eir fich persunals ed ils spectatuors reflettan a sai svess in quistas ouvras», quinta Jolanda Zürcher. Cha quai saja statta eir per ella ün’experienza tuottafat speciala.

Mincha plan da la Tuor es dedichada ad ün oter tema. Per exaimpel preschainta Jolanda Zürcher in ün dals locals eir il tema alpagiar. Quists purtrets muossan la pastriglia cun e sainza la scossa da chavras. Ils visitaduors as chattan subit prüvats e da chasa. In tuot l’exposiziun as preschainta Jolanda Zürcher sco artista cun plüssas fatschas e variaziuns. Ella nou voul as laschar limitar be sün ün stil ed ella es averta per tuot ils experimaints. L’exposiziun illa Tuor ad Ardez düra fin als 27 avuost ed es averta adüna gövgia e sonda, da las 16.00 fin las 19.00.

Text: Benedict Stecher/fmr e Nicolo Bass