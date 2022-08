«Alles was schön ist und Freude bereitet wurde verdrängt»

Wenn Anna Giacometti an der Grossbaustelle in Bondo vorbeifährt, dann schaut sie kaum mehr hin. «Zu oft», sagt sie bei einem Kaffee in ihrer Küche in Stampa, «habe ich das Bild gesehen – zu oft sehen müssen». Ein Besuch bei der damaligen Gemeindepräsidentin, fünf Jahre danach.