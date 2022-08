Am Wochenende fand das Stammgäste-Wochenende in Samnaun statt. «Damit wollen wir uns in erster Linie bei den Stammgästen für die Treue bedanken und gleichzeitig die Bindung zu unserem schönen Tal fördern», sagt Bernard Aeschbacher, Leiter der Gäste-Information Samnaun, zur Bedeutung des bereits traditionellen Anlasses. Dabei geht es aber auch darum, zusätzliche Logiernächte zu generieren und das Sommerangebot in Samnaun zu fördern. Neben verschiedenen Aktivitäten in der Natur fand das Fest am Samstagabend im Festzelt in Ravaisch seinen Höhepunkt. Die Dorfspatzen Oberägeri und die Zellberg Buam heizten mit Musik und Tanz die Feierlaune an. Die Dorfspatzen Oberägeri sorgten auch mit dem Frühschoppenkonzert am Sonntagmittag für gute Stimmung in Samnaun.

Ein Herz für böhmische Musik

Für das musikalische Fundament der Dorfspatzen sorgt seit 2016 der Münstertaler Remo Meier. Sein Herz schlägt für die böhmisch-mährische Musik, sein Bass-Instrument ist seine grösste Leidenschaft. Sein Musiktalent wurde ihm in die Wiege gelegt. Sein Vater Meinrad Meier, bekannt auch unter dem Namen «Meier-Beck» hat jahrelang die Jugendmusik in Sta. Maria dirigiert und grossartige Erfolge gefeiert. Der Weg von Remo Meier war damit vorbestimmt: Er sollte nicht nur die Musik, sondern auch den Familienbetrieb übernehmen. Insbesondere musikalisch war ihm das nicht genug. So packte er seinen Instrumentenkoffer und zog vor 15 Jahren definitiv ins Unterland und machte eine zusätzliche Lehre als Instrumentenbauer. So machte er sein Hobby zum Beruf und konnte am Abend in verschiedenen Musikvereinen seine Leidenschaft ausüben.

Talent, Freude und viel Zeit

Aktuell spielt Remo Meier in zwei Musikgesellschaften. Mit den Dorfspatzen Oberägeri ist er momentan fast jedes Wochenende unterwegs. «Talent, Freude und viel Zeit sind die Voraussetzungen, um in dieser Formation mitzuspielen», sagt Meier auf Anfrage. Die entsprechende Leidenschaft ist spürbar und die Dorfspatzen aus Oberägeri freuen sich auf jeden Anlass. Wie der Bassist aus dem Münsterstal mitteilt, steht die Böhmische Formation für mehr als ein Dutzend Konzerte im Jahr auf der Bühne. Im vergangenen Jahr hätten die Dorfspatzen das 50. Jubiläum feiern dürfen. Wegen der Pandemie erschien das Jubiläumsgeschenk erst in diesem Jahr: «50 + 1 Jahre Dorfmusik Oberägeri» heisst das neuste Album mit Märschen, Polken und einigen moderneren Tönen, welche die Dorfspatzen in den vergangenen Jahrzehnten musikalisch begleitet haben.

Text: Nicolo Bass