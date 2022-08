Erfolgreiches erstes Ethikforum

Die Premiere des Ethikforums in Pontresina ist geglückt, hat gut 250 Interessierte angezogen und diesen viel geboten. Der Initiant des World Ethic Forum, Linard Bardill, zieht ein entsprechend positives Fazit. Auch wenn die finanzielle Lage die positive Stimmung noch etwas trübt.

Ein T-Shirt lässt sich ganz einfach umstülpen. Das demonstrierte am Samstag der Enkel des Basler Forschergeistes Paul Schatz, Tobias Langscheid, in Pontresina an seiner Kleidung gleich selbst. Weitaus komplizierter, aber ebenso machbar, ...