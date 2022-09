Ün dret, ma ingün stuvair

Da la fracziun da Tarasp nu daja ingünas annunzchas per las tschernas da la suprastanza cumünala da Scuol als 25 da settember – ed uschè nu farà Tarasp per la prosma legislatura (2023 fin 2026) plü part da l’autorità administrativa e puliziala la plü ota dal cumün.

«Cumüns chi fusiuneschan fixeschan ouravant i’l contrat da fusiun, co cha la suprastanza cumünala as dess cumpuoner in futur e co cha las fracziuns sun rapreschantadas illas autoritats cumünalas», disch Thomas ...