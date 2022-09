Viele Emotionen und ein wenig Muskelkater in den Armen

Er hat es wieder getan: Nachdem Gian Claudio Wieser bereits im Frühjahr eine grosse Bachforelle aus dem Inn zog, ist ihm am letzten Sonntag ein noch grösserer Coup gelungen: Er hat eine kapitale Forelle von über zehn Kilo gefangen. Bis er den Fisch landen konnte, war einiges an Arbeit nötig.

«Der Fang seines Lebens»: So hat die EP/PL in ihrer Ausgabe vom 5. Mai getitelt. Eine masslose Untertreibung, wie sich jetzt, vier Monate später zeigt: Gian Claudio Wieser aus Sent hat am Inn bei Martina eine kapitale Forelle mit ...