Gabi Pavanello aus Bever hat am Wettbewerb Photo Suisse den Titel «Farbfotografin des Jahres» gewonnen. Zudem hat sie, dank guter Bewertung ihrer Schwarz-Weiss-Fotografien, in der Kategorie «Beste Allround-Fotografin» den vierten Rang erreicht. Sie war für den Fotoklub Zofingen am Start.