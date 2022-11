Mit bewährtem Co-Direktorium in die Zukunft

Die guten Erfahrungen in den letzten drei Monaten haben überzeugt: Der Verwaltungsrat der TESSVM hat entschieden, das Co-Direktorium mit Bernhard Aeschbacher und Claudio Daguati beizubehalten und so die Zukunft ab dem 1. Dezember mit einer personell verstärkten Geschäftsleitung anzupacken.

Seit dem 1. September 2022 führen Bernhard Aeschbacher und Claudio Daguati die Geschäftsleitung als Co-Direktorium ad interim. Beide sind seit über zehn Jahren in der Tourismus Engadin Scuol Samnaun Val Müstair AG (TESSVM) tätig, kennen sowohl die Region als auch die Destination Tourismus Engadin Scuol Samnaun Val Müstair (TESSVM) sehr gut und verfügen, gemäss Medienmitteilung der TESSVM, über einen entsprechenden Leistungsausweis.

Bernhard Aeschbacher ist weiterhin für die Unternehmensbereiche Gäste-Information und Events zuständig. Claudio Daguati leitet wie bisher die Bereiche Marketing, Content und Produktmanagement. Tinetta Strimer als Leiterin Zentrale Dienste rundet die neue, erweiterte TESSVM-Geschäftsleitung ab.

Wie die TESSVM in der Medienmitteilung schreibt, stehen im Jahr 2023 wichtige Herausforderungen an. Zum einen wird die Strategie der TESSVM im Rahmen der Strategie der Regiun Engiadina Bassa/Val Müstair überarbeitet. Zum anderen ist das Jahr 2023 das zweite Jahr der dreijährigen Pilotphase für die Gästekarte Unterengadin und Val Müstair: Die Entscheide für die Weiterführung nach der Pilotphase werden gefällt. Ebenfalls startet die TourCert-Nachhaltigkeitszertifizierung ins zweite Jahr und wird in der Destination weiter etabliert. Die beiden Co-Direktoren freuen sich, die bevorstehenden Herausforderungen zusammen mit dem Verwaltungsrat und dem gesamten Team der TESSVM anzupacken.

Medienmitteilung TESSVM