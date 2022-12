Fat plans per tuot las eventualitats

A Silvester e Büman ha lö per la sesavla jada la Tour de Ski in Val Müstair, però la prüma jada sainza Dario Cologna. Che voul quai dir per la Val Müstair? E co as organisescha quist’evenimaint in temps da crisa d’energia e sainza contribuziuns finanzialas dal cumün e da la regiun?