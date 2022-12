Kaum gestartet, schon wieder geschlossen

Am 7. Januar schliesst die Filiale der Girella Brocki in Zernez nach nur drei Betriebsjahren. Neben wirtschaftlichen Gründen wird das fehlende Interesse an den Arbeits-Integrationstrainings als Hauptgrund ins Feld geführt. Entlassungen soll es laut dem Geschäftsführer Pascal Prétat aber keine geben.