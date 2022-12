Gesucht werden die schönsten und originellsten ...

Obwohl der Schnee grad nicht in rauen Massen vor der Haustür liegt, müsste genug von dem Weiss da sein, um daraus möglichst originelle Figuren bauen zu können. Lassen Sie Ihrer Kreativität oder der Ihrer Kinder und Enkelkinder freien Lauf und machen Sie bei unserem Wettbewerb mit. Und so funktioniert’s: Schicken Sie unter Angabe von Namen und Adresse ein Bild Ihres Schneemanns per Mail an redaktion@engadinerpost.ch. Das Bild sollte mindestens 2000 mal 1600 Pixel gross sein. Einsendeschluss ist der 14. Januar. Es bleibt also noch etwas Zeit. Die schönsten Schneewerke werden in der EP/PL veröffentlicht. Danach darf auf der Facebook-Seite der EP/PL abgestimmt werden. Die Erbauer der drei Schneefiguren mit den meisten «Likes» und «Loves» werden mit einem Engadiner Monopoly belohnt.

(dz)