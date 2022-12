«Id es il plü bel job executiv chi dà in Svizra»

In schner cumainza ün’otra vita per Christian Rathgeb. Ündesch ons es el stat illa Regenza grischuna. Che fa el a partir dal schner 2023?

Quasi ingün temp liber e pac temp per famiglia ed amis, uschea esa stat i’ls ultims ons. Il cusglier guvernativ partent Christian Rathgeb tradischa per che ch’el s’allegra davo seis temp d’uffizi e che ch’el less ...