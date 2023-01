Il marchà suot la pista

Il marchà da paurs pro las Pendicularas Scuol Motta Naluns chi ha lö adüna venderdi davomezdi – tanter las 13.00 e las 16.00 – es fich bainvis e vain predschà tant da giasts ma eir dad indigens. Sco cha Andrea Stuppan da Ftan disch: «Il marchà da paurs vain organisà fingià daspö s-chars 25 ons. Da la partida eschan nus ed hoz amo üna pauraria da Ramosch. Minchatant sun da la partida al marchà eir otras paurarias. Bod tuot ils prodots chi’s po cumprar pro nus da Ftan vegnan fats da mia duonna, ma nus vendain eir liongias chi vegnan fattas dal bacher e chaschöl da la Chascharia Ftan.»

Indigens e giasts

Quai cha’ls Stuppans douvran per far lur prodots deriva da la regiun, quai chi vala eir per las duos duonnas da Ramosch. L’organisaziun fan ils paurs chi piglian part al marchà svessa e la reclama vain per part procurada da la TESSVM, la destinaziun turistica Engiadina Bassa/Val Müstair. «Noss cliaints sun indigens, ma pelplü esa eir glieud chi va culs skis e chi fa avant co ir a chasa lur cumischiuns qua pro nus. Uossa sur festas esa bler travasch e fin la fin da la stagiun d’inviern dependa adüna da las frequenzas», disch Andrea Stuppan. Al marchà as poja cumprar pan in diversas sorts, tratschoulas, dutscharias, sirups, meil, chaschöl, liongias e bler oter plü.

Ün guadogn sperapro

«Nus eschan cuntaints cha nus pudain organisar il marchà e cha las pendicularas mettan a disposiziun la plazza chi’d es suot tet ed ün pa prüvada. Il marchà es per nus üna seguonda chomma ed ün’entrada implü», disch Andrea Stuppan e manaja: «Pro nus in Engiadina Bassa sto bod mincha pauraria avair amo sper las entradas ordinarias eir amo otras. Divers dan scoula da skis, oters lavuran per part in hotels o restorants e nus vain la pussibiltà d’organisar quist marchà».

Sco cha Andrea Stuppan disch, nu possan exister las paurarias be cullas aignas entradas causa cha’ls prodots da las paurarias vaglian tenor el pac fin nüglia. Els vivan impustüt da las contribuziuns chi fuorman insè la paja per cultivar la regiun in möd cha’l purtret dals cumüns fan bella parada.

Text: Benedict Stecher/fmr