Fingià per l’ottavla jada ha gnü lö tanter Nadal e Büman il turnier da la Murra a Sent. In tuot 20 persunas da tuot l’Engiadina han tut part a quist evenimaint tradiziunal chi vain giovà in gruppas da duos persunas. Il turnier da tanter festas han guadagnà Luca Giovanoli e Severin Peter.