Daspö 50 ons vacanzas a Ftan

Daspö 50 ons passaintan Hans-Christian Noblé e sia duonna Angela lur vacanzas d’inviern tanter Nadal e Büman a Ftan. Els han adüna passantà il temp da festas cun lur famiglias in Engiadina Bassa, quista jada d’eiran quai in tuot 16 persunas, lur uffants cun partenaris, abiadis e bisabiadis.

Dal 1966 ha fat il pêrin Noblé, chi viva a Stuttgart, lur prümas vacanzas d’inviern a Zuoz. Els viagiaivan adüna a San Murezzan per tour uras dad ir culs skis. Lur magister da skis d’eira Lureng Peer da Ftan. Quel quintaiva cha dal 1972 gnia fabrichà ün runal da skis a Ftan chi maina directamaing i’l territori da skis Motta Naluns. Qua ch’els laivan mütschir dal travasch in Engiadin’Ota, han els decis da far lur vacanzas dal 1972/73 la prüma jada a Ftan. Hans-Christian Noblé ed Angela Noblé sun subit stats be fö e flomma per Ftan. Quist bel lö quiet cun ün territori da skis grondius tils ha fascinà. Uschè ch’els han fat buna reclama a bocca pro amis e cuntschaints. Fin hoz sun rivadas tras quista reclama bod 100 persunas a Ftan e blers sun restats giasts fidels.

Als 2 schner es gnü onurà il pêrin fidel da l’organisaziun turistica Engiadina Scuol Samignun Val Müstair SA (TESSVM) cun üna cronica da Ftan e da la Pro Ftan cun üna tas-cha plaina cun prodots indigens. La festina ha gnü lö i’l Hotel Chalamandrin, ingio cha Hans-Christian Noblé ed Angela Noblé passaintan, cun 87 ons respectivamaing 82 ons, lur vacanzas a Ftan. Causa la pandemia nun han els pudü gnir sur Nadal e Büman dal 2020/21 in Engiadina Bassa. Perquai ha l’onurificaziun gnü lö quist on. Las duos organisaziuns han giavüschà a la famiglia Noblé buna sandà per pudair passantar amo bleras bellas vacanzas d’inviern a Ftan. (uki)