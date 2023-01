Ün on cun Flurina Badel e Jérémie Sarbach

L’autur Casper Nicca ha accumpagnà a Flurina Badel ed a Jérémie Sarbach dürant ün on. Co cha la vita tanter art, relaziun, uffant ed exposiziuns es, muossa il nouv cuntrasts «Art en dus – Badel/Sarbach».

«Ün film as guarda culs ögls e’s taidla cullas uraglias. Quai sun duos robas ch’eu as vögl dar sün via cun guardar quist film» – cun quists pleds ha Casper Nicca, autur da «Art en dus – ...