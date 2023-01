Aufatmen bei den Organisatoren

An diesem Wochenende startet der Trainingsbetrieb für die Bob- und Skeleton-WM auf dem Olympia-Bobrun St. Moritz-Celerina. Am Dienstag ist dann die offizielle Eröffnungsfeier. «Die Bahn präsentiert sich in einem hervorragenden Zustand», sagt OK-Präsident Reto Matossi wenige Tage vor dem Grossanlass. Ein grosser Wermutstropfen: Über die Festtage konnten aufgrund der zu warmen Temperaturen kaum Gästefahrten durchgeführt werden, diese Einnahmen werden am Saisonende in der Betriebsabrechnung des Bobruns fehlen.

Ein Aufatmen geht auch durch die Reihen der Organisatoren des Klassisch-Langlaufrennens La Diagonela am Samstag. Über 1200 Teilnehmende werden auf einer der verschiedenen Strecken an den Start gehen. Die dünne Schneedecke hat allerdings dazu geführt, dass die Strecke durch den Stazerwald bis nach St. Moritz nicht gelaufen werden kann. Und diese Woche haben auch die ersten Aufbauarbeiten auf dem St. Moritzersee begonnen. Das ist eine gute Kunde für die Organisatoren des Polo-Weltcups vom 27. bis 29. Januar. Nachdem am Mittwoch noch einmal Eismessungen stattgefunden haben, ist die Durchführung des Anlasses nun definitiv bestätigt.

Autor: Reto Stifel

Foto: Daniel Zaugg