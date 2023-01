Scuol: Mit zwei Autos aus Gegenrichtung kollidiert

Auf der Engadinerstrasse in Scuol ist am Samstag ein Personenwagen mit zwei Autos aus der Gegenrichtung kollidiert. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt.

Ein 40-jähriger Schweizer fuhr am Samstag, 21. Januar, um 09.15 Uhr mit seinem Personenwagen auf der Engadinerstrasse H27 von Scuol in Richtung Ardez. In einer Rechtskurve geriet sein Auto gemäss ersten Erkenntnissen auf die Gegenfahrspur und kollidierte seitlich mit einem Auto aus der Gegenrichtung, gelenkt von einem 43-jährigen Slowaken. Dem Auto des Slowaken wurde bei der Kollision hinten links die Türe und das Rad abgerissen. Vor einem Abhang kam das Auto auf der Leitplanke zum Stillstand. Hinter dem Slowaken fuhr ein weiteres Auto, gelenkt von einem 62-jährigen Polen, mit welchem das Auto des Schweizers frontal-seitlich kollidierte. Gemäss Medienmitteilung der Kantonspolizei Graubünden führte ein Team vom Rettungsdienst Scuol bei den Unfallbeteiligten vor Ort medizinische Kontrollen durch und transportierte den Polen sowie seine Mitfahrerin zur ambulanten Behandlung ins Spital. Die total beschädigten Autos wurden aufgeladen und abtransportiert. Die Kantonspolizei Graubünden klärt den genauen Unfallhergang ab.

Medienmitteilung der Kantonspolizei Graubünden