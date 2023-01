Ein Brunch mit orientalischer Würze

Die Paradiso-Hütte hat am Sonntag zum Mountain Brunch beim Gourmet Festivals geladen. Die Gastköche aus «Middle East» waren beeindruckt von der Bergkulisse und haben verraten, welches Gericht bei ihnen aufs Brunch-Buffet gehört.

Was bei uns Zopf und Konfi, ist in Palästina Fladenbrot und Hummus. Dort nämlich ist Sami Tamimi gross geworden, der sich gut an die üppigen Frühstücke mit der Verwandtschaft erinnert: «Am Wochenende kamen wir ...