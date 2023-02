Ün grand ris-ch pel purtret perfet

Ils lejs süsom l’Engiadin’Ota haun quist an causa las temperaturas otas cumanzo a dschler pür in schner. Eir scha’ls lejs nu sun cuvernos tresoura cun üna vetta da glatsch – ed eir scha las vschinaunchas scussaglian dad ir lasura – es in gir bgera glieud a giodair il fenomen dal glatsch nair.