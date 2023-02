Mantgnair la sporta per giasts ed indigens

L’Hotel Engiadina a Ftan vess bod gnü il medem destin sco blers oters hotels e restorants illa regiun – da gnir transfuormà in abitaziuns. Duos investuors han però pudü cumprar l’hotel in l’ultim mumaint. Ed eir schi nu dà plü l’Hotel Engiadina, es per la paja naschü l’Hotel Chalamandrin a Ftan.