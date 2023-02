Chalandamarz – ein Brauch für die Gemeinschaft

Morgen wird im Engadin Chalandamarz gefeiert. In Sils wird aber schon heute mit der geräuschvollen Vertreibung des Winters begonnen. Anita Hemmi-Gilly blickt zurück in ihre Kindheit, als dieser Festtag noch schlichter gefeiert wurde, die Schuljugend aber nicht minder stolz auf den Brauch war.

Warm und hell ist es in Anita HemmiGillys Küche. Während draussen die Bise durch das Zentrum von Sils Maria bläst, blättert sie in ihrem Fotoalbum, das Erinnerungen an ihre Kindheit birgt. Kleinformatige, meist quadratische ...