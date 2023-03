Eine Reise in die fremde Heimat

Der heute 22-jährige Sebastián verbrachte mehr als zwei Jahre in der Bergschule Avrona in Tarasp. Vor Kurzem machte er sich auf die Suche nach seinen leiblichen Eltern in Kolumbien. Mayk Wendt, ehemaliger Co-Leiter der Bergschule Avrona und Korrespondent der EP/PL, hat ihn begleitet.