Ün viadi musical sco regal d’anniversari

La Società da musica Tschlin accumplischa quist on il 150avel anniversari. Las festivitats han cumanzà in sonda cul concert annual tradiziunal. La gronda festa da giubileum ha lö als 24 gün a Sclamischot.

Quist on festagia la Società da musica Tschlin il giubileum da 150 ons. Però la musica da Tschlin es tuot otra co veglia e falombra. Quai ha’la demonstrà in sonda saira in occasiun dal concert annual tradiziunal illa sala polivalenta a Tschlin. Cun bleras musicantas e musicants giuvens ha il dirigent Armon Caviezel, insembel cun seis vice-dirigent Curdin Caviezel, fat ün viadi musical mundial. Da l’Austria in Ollandia, fin süsom il Nord, e culla barcha dals vikings fin illa plövgia da New York - l’aventüra es statta impreschiunanta per musicantas e musicants e per tuot las spectaturas e tuot ils spectatuors. E per nu laschar invlidar la patria, han preschantà tanteraint Duri Janett ed Erwin Salis la cronica dals ultims 150 ons da la Società da musica Tschlin. Quella es statta dominada impustüt d’üna famiglia da Tschlin.

Janetts per passa 100 ons

Men Janett, Cla Janett e Duri Janett – il bazegner, il figl ed il neiv – han dominà e fuormà l’istorgia da la Società da musica Tschlin. Insembel han els manà e sventulà la bachetta dürant passa 100 ons. Uschè ha per exaimpel Men Janett manà la Musica da Tschlin dal 1908 fin pro sia mort dal 1963. Seis figl Cla Janett dal 1963 fin dal 1985. Quella jada ha lura surtut seis neiv Duri Janett la bachetta cun posas ed interrupziuns fin dal 2019. El ed Erwin Salis – duos abiadis da Men Janett barmör – han lura eir preschantà la cronica da la Società da musica Tschlin, chi’d es gnüda fundada dal 1873 da musicants chi sunaivan «bumbardun e bumbardin, trumbetta, cuntratemp, cornet e clarinetta suot la direcziun da Cla Grand». Cha’ls musicants da quella jada derivaivan da las famiglias S-charplaz, Janett, Gustin, Starlay e Trombetta, esa scrit illa cronica da la Musica da Tschlin. Suot la direcziun da Men Janett ha la Società da musica Tschlin fat ün svilup remarchabel e la musica s’ha preschantada a bleras festas chantunalas e districtualas cun resultats excellents illas plü otas categorias da musica.

Ringiuvnimaint da la musica

Da la qualità da musica s’haja pudü as persvader eir in sonda saira cun üna nouva generaziun da musicantas e musicants. Uschè sco i’ls ons 80 es reuschi a la Musica da Tschlin ün ringiuvnimaint cun bleras musicantas e musicants giuvens sainza perder la qualità da musica. Eir scha’l dirigent Armon Caviezel ha surtut fingià dal 2019 la bachetta, es quist stat – impustüt causa il coronavirus – pür seis seguond concert da prümavaira. Ma la pandemia nu para d’avair gnü grond’influenza per la Società da musica Tschlin, las musicantas ed ils musicants han bain impli il palc da la sala polivalenta a Tschlin. E sper la cultura musicala es ün’ulteriura affinità da la Musica da Tschlin restada sur tuot quists ons. Nempe l’amicizcha cun otras musicas vaschinas illa regiun e sur cunfin.

Perquai es stat il concert annual in sonda saira a Tschlin be la prüma part da las festivitats da giubileum. La gronda festa a lö als 24 gün in üna tenda a Sclamischot. A quista festa saran lura preschaintas eir otras societats da musica da l’Engiadina e natüralmaing eir la Musikkapelle da Danuder chi manarà ün pa atmosfera tirolaisa sül plazzal da festa. Quella jada starà la festa i’l center da l’evenimaint.

In sonda passada ha la Musica da Tschlin persvas cun musica. Pels buns giavüschs d’anniversari han las musicantas ed ils musicants da Tschlin pisserà svess culla marcha cuntschainta da cumpleon sco supplemaint a la fin dal concert.

Text, fotografia e Video: Nicolo Bass