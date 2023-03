La surpraisa jaura

La populaziun da Sta. Maria in Val Müstair ha tschüf pac bunas nouvas avant trais eivnas. Duos cumischiuns federalas han sbüttà las propostas per sviar il trafic chi va uossa tras cumün. Co inavant? – Üna recapitulaziun ed üna tschercha da respostas tanter esser in imbarraz e da buna spranza.