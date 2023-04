Miserabler März für Bündner Bergbahnen

Bündner Bergbahnen blicken auf einen miesen März zurück. Sie transportierten 26 Prozent Personen weniger als im Februar und 12 Prozent weniger als im 10-Jahre-Durchschnitt. Der Branchenverband sieht die Gründe für das schwache Resultat in der Witterung und der fehlenden Winterstimmung im Mittelland.

Hohe Temperaturen, Regen und einsetzende Schneeschmelze hätten den Bergbahnunternehmen nicht in die Hand gespielt, teilte der Branchenverband Bergbahnen Graubünden am Montag in seinem Monitoring-Bericht mit. Zudem habe im Mittelland ...