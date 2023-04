Open Doors Engadin – Ciäsa Alba Maloja

Eingebaute Lärchenelemente spiegeln die Engadiner Baukultur wider, die Bergeller hingegen die robuste Natursteinfassade. Die grosse Herausforderung für die Architekten vom Büro Fanzun bestand in der kleinen Fläche, auf der gebaut werden sollte: Nur 10 mal 7,20 Meter waren gemäss Quartierplan für die Grundfläche erlaubt – aber dafür auch der Bau in die Höhe. Also wurde das Haus gestreckt: die verschiedenen Nutzungen wie Wohnen und Schlafen sind in der Ciäsa Alba gleichsam gestapelt. Und obwohl sich das Wohnhaus mit vier Stockwerken in die Höhe stemmt, ist es kein Bau, der sich selbst zu wichtig nimmt, sondern durch seine Schlichtheit besticht. Am Wochenende vom 24. und 25. Juni können Sie die 2018 fertiggestellte Ciäsa im Rahmen des Architektur-Ereignisses «Open Doors Engadin» besichtigen.

(vig)