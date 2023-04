Ün menü gourmet da la Musica da Scuol

Sper l’ouvra «Fields of Honour» da Thierry Deleruyelle chi descriva la battaglia pro la Somme, es gnü preschantà ün menü da gourmet frances in set trats musicals sco puncts culminants da la prüma part dal concert. Culla marchà «Ascot» han ils preschaints al concert eir pudü visitar üna cuorsa da chavals. Illa seguonda part dal concert ha la Musica da Scuol visità il muond da musica da Ray Charles, Henry Mancini o Duke Ellington. Culla chanzun «Chara lingua da la mamma», dirigida dal vice-dirigent Reto Mayer, sun gnüdas svagliadas eir emoziuns da la patria. Per emoziuns sur il mar ha pisserà la chantadura e musicanta Sidonia Caviezel pro l’interpretaziun da «Blue Moon», accumpagnada da la Musica da Scuol. Culla polca «Sommerpause» sco prüm supplemaint sun eir gnüts accumplits ils giavüschs tradiziunals. Las visitaduras ed ils visitaduors han onurà la prestaziun musicala cun grond applaus. Pella moderaziun ha pisserà Roman Dobler. Eir el es gnü onnurà dal president da la Società da musica Scuol Dumeng Spiller. (nba)

Fotografia e video: Foto Taisch Scuol