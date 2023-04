Frontalkollision in Zernez

Auf der Ofenbergstrasse in Zernez ist es am Donnerstagvormittag zu einer Frontalkollision zwischen zwei Personenwagen gekommen. Zwei Personen wurden dabei verletzt.

Die Frontalkollision ereignete sich kurz vor 11.15 Uhr, als ein 25-jähriger Personenwagenlenker in der Galerie Ova dal sagl in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn kam. Der 51-jährige Lenker und seine 20-jährige Tochter im entgegenkommenden Fahrzeug wurden bei der Kollision verletzt. Eine Ambulanz des Ambulanzstützpunktes Zernez überführte die beiden ins Spital nach Scuol. Die beiden total beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Bergungsarbeiten und Tatbestandsaufnahme war die Ofenbergstrasse für kurze Zeit gesperrt, danach konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden.

(kapo)