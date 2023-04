Sehr gutes Geschäftsjahr für die Corvatsch AG

Die 80 Aktionärinnen und Aktionäre der Corvatsch AG, haben am Donnerstag sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrates zugestimmt. So wurde unter anderem eine Erhöhung des Aktienkapitals um 6 Mio. Franken durch Verrechnung der Darlehensschuld an die Hauptaktionärin, die Familie Niarchos gutgeheissen.