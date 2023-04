Tuot es pront per l’EBexpo 2023

In venderdi, a las 14.00, va averta la porta per l’EBexpo 2023 illa halla Gurlaina a Scuol. Daspö lündeschdi vegna fabrichà a tuot pudair, ils falegnams dad Ardez, Vnà e Sclamischot han fabrichà ils 70 stands cun var 500 plattas da lain, ils electrikers da Scuol han miss var 1,6 kilometers cabels per cha mincha stand haja üna büschla da contact. In gövgia a bunura han lura ils exposituors pudü cumanzar a drizzar aint lur stands per esser pronts cur cha las portas da l’EBexpo van avertas. La coordinaziun da las lavuors da preparaziun ed impustüt eir la partiziun dals stands ha fat l’architect Jon Armon Strimer dad Ardez. El es daspö blers ons commember da la suprastanza da la Società da commerzi e mansteranza Engiadina Bassa ed el organisescha fingià la terza exposiziun regiunala. El po bainschi profitar d’üna tscherta rutina, impustüt però eir da l’experienza e buna collavuraziun culs impressaris chi sun respunsabels per las lavuors da preparaziun e las installaziuns. Eir scha l’exposiziun ha lö be mincha tschinch ons, sà minchün precis che chi’d es da far. «Uschè esa stat pussibel da fabrichar sü tuot plü svelt co previs», infuormescha Strimer.

Resguardà tuot ils giavüschs

Cha la gronda sfida saja mincha jada da partir aint tuot ils stands e da resguardar tuot ils giavüsch, quinta Jon Armon Strimer. «Nus provain da resguardar per exaimpel, cha affars da la listessa branscha nu sun güsta ün sper tschel. O lura cha quels affars chi d’eiran l’ultima jada plütost davovart sun uossa plü inavant e viceversa», declera’l. Cha la partiziun saja quista jada gratiada fich bain, es el persvas. Cha minchün chi vaiva annunzchà l’interess da’s partecipar, haja finalmaing surgni ün stand. El admetta però eir, cha las ultimas duos, trais eivnas sclingia il telefon regularmaing. «Uossa sun tuot las partecipantas ed ils partecipants illa planisaziun da detagl e lura vegnan eir las dumondas. Ma bleras respostas as chatta eir aint il reglamaint da l’exposiziun», disch Strimer. Cha pel solit sajan uossa da reglar amo piculezzas. Tuot insembel es el fich cuntaint cun l’andamaint da la preparaziun.

Program da trategnimaint

Plü o main listess tuna quai eir davart dal president dal comitè d’organisa ziun Richard à Porta. El es la prüma jada da la partida sco organisatur e para listess da restar magari quiet. «Nus eschan preparats fich bain e perquai nu daja neir ingün’agitaziun», quinta Richard à Porta. Il president da la Società da commerzi e mansteranza Engiadina Bassa s’allegra ferm süls prossems trais dis d’exposiziun. Richard à Porta fa quint cun tanter 5000 e 6000 visitaduras e vistaduors dürant ils trais dis d’expo siziun.

In venderdi es l’EBexpo averta da las 14.00 fin las 20.00, in sonda da las 10.00 fin las 20.00, ed in dumengia, da las 10.00 fin las 16.00. Dürant tuot il temp d’exposiziun es eir organisada üna chüra d’uffants illa halla da Gurlaina. In venderdi e sonda saira cuntinuescha lura la parti illa tenda da festa a Gurlaina. In venderdi saira ha lö il concert da las musicas da giuvenils La Plaiv-Zernez ed Engiadina Bassa. Quist concert cumünaivel cumainza a las 20.00. In seguit pissera DJ Foxy per musica e buna glüna. In sonda saira, a partir da las 20.00, es Sepp Mattlschweiger e seis Quintett Juchee respunsabel pel trategnimaint. Mincha saira da las 19.00 a las 20.00 pisseran bands da la Scoula da musica Engiadina Bassa Val Müstair pel pretact dal program da trategnimaint.

Daplü infuormaziuns da l’EBexpo 2023 daja sün l’app www.ebexpo.ch

Text: Nicolo Bass