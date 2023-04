«Musik öffnet die Herzen»

Der Cor viril Guardaval und die Jagdhorngruppe Piz Colani laden am Samstag, 29. April, um 20.00 Uhr zu ihrem Jahreskonzert in die Kirche San Luzi Zuoz. Das Programm steht unter dem Titel «In Viedi». In romanischen und italienischen Liedern wird vom Reisen und vom Fern- und Heimweh erzählt.