Nominaziun da la Libraria Poesia Clozza

Daspö bundant ün on e nouv mais maina Simona Nuber la libraria a Scuol. Avant co gnir in Engiadina d’eira ella directura da l’Uffizi da statistica da la cità da Turich. D’üna pitschna e simpatica libraria sco lö d’inscunter per indigens e giasts cun arrandschamaints interessants, dimena d’üna scuverta per tuot las amaturas ed ils amatuors da cudeschs. «Nus eschan fich cuntaintas da quista nominaziun», scriva Simona Nuber i’l Newsletter actual. Cha la nominaziun vala sco gronda stima pella paschiun e la lavur da quista pitschna libraria independenta in Engiadina Bassa. Cha uossa dependi impustüt da las lecturas e dals lectuors: la votumaziun per la libraria da l’on 2023 düra fin als 24 mai e mincha vusch decida. (nba)

Ulteriuras infuormaziuns e link sülla votumaziun suot: Buchhandlung und Verlag des Jahres 2023 (sbvv.ch)