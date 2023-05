Simon Gabriel wird Dritter an Brass-Solo-EM in Malmö

Der 14-jährige Ausnahmemusiker Simon Gabriel aus S-chanf hat am Mittwoch in Malmö an der Solo-Europameisterschaften für Brass und Perkussion den dritten Rang erreicht. Zudem gewann er als jüngster Teilnehmer den Publikumspreis und auch den Preis der begleitenden European Youth Brass Band.

Laut Radiotelevisiun Svizra Rumantscha (RTR) - welches Simon Gabriel nach Malmö begleitet hat - gewann der Belgier Thibaut De Bondt (Bariton) den Europameistertitel. Der zweite Schweizer, der neben Simon Gagriel (Cornet) am Montag den Einzug ins Finale der besten drei von insgesamt 20 Teilnehmenden geschafft hatte, der Luzerner Jonas Florin Eliger (Marimba), belegte Rang zwei.

Die drei Finalisten wurden jeweils von der European Youth Brass Band EYBB begleitet. Simon Gabriel spielte auf seinem cornet das 19-minütige Concerto For B Trumpet (or Cornet) and Brass Band von Philip Sparke.

Die EP/PL hatte Simon Gabriel, der im Alter von sechs Jahren bei sich zu Hause in S-chanf entdeckt wurde, aktuell die Talentschule in Champfèr besucht und nun die Musikschule Oberengadin in Malmö vertritt, in der Ausgabe vom 27. April portraitiert.

Autor: Jon Duschletta, Foto: Bertilla Giossi/RTR