L’influenzedra chi preschainta l’Engiadina

Daspö passa duos ans s’adressescha il chanel da Tik Tok ufficiel da la destinaziun da turissem d’Engiadin’Ota a la generaziun Z in Svizra. In collavuraziun cun ün’agentura externa e l’influenzedra Chiara vegnan preschantos in möd umoristic divers aspets. Ma culs fats nu pigliane adüna uschè precis.