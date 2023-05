Populaziun festagia a Simon Gabriel

Zieva ün’eivna in Svezia es il talent da 14 ans turno illa patria ed ün di pü tard s’ho la sela polivalenta implida cun abitantas ed abitants da S-chanf e contuorns. A partir da las 17.00 sun tuots e tuottas rivos per artschaiver a «lur» Simon. Eir pel talent extraordinari d’eira la saira ün mumaint fich speciel, scu ch’el ho tradieu invers RTR: «Quist bivgnaint es ün dals pü bels mumaints da mia vita fin uossa. Que d’eira ün bel sentimaint da gnir in sela e da vzair tuot la glieud chi ho adüna penso vi da me e chi ho tgnieu ils polesch per me. Eir a quellas vögli aunch’üna vouta dir grazcha.» Simon Gabriel ho surgnieu ün’ura da dschember da la vschinauncha da S-chanf ed ho in seguit fat viva cun conscolars, famiglia, amias ed amihs.

Als champiunedis da solo europeics per instrumaints da brass e percussiun ho Simon Gabriel l’eivna passeda fat la terza plazza, ho guadagno ils premis dal public e da la band e’s po numner il meglder cornettist da l’Europa cun damain da 30 ans. (rtr/fmr)