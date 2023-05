La preschentscha rumauntscha es differenta

Quaunt rumauntschas sun las vschinaunchas in Engiadin’Ota? A do grandas differenzas traunter S-chanf e Segl, que chi pertuocha la comunicaziun da las administraziuns cumünelas. E las radschuns per la pratcha differenta sun da chatter traunter oter illa «tradiziun» ed in ingaschamaint persunel.