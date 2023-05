Frontalkollision bei Bergün

Am Sonntagvormittag ereignete sich auf der Albulastrasse in Bergün eine seitlich-frontale Kollision zwischen zwei Personenwagen. Eine Person wurde mittelschwer verletzt und musste ins Spital nach Thusis überführt werden.

Am Sonntagvormittag kurz nach 09.45 Uhr fuhr ein 59-jähriger Personenwagenlenker mit seinem Personenwagen auf der Albulastrasse von Filisur kommend in Richtung Bergün. Gleichzeitig fuhr ein 36-jähriger Automobilist mit seinem Personenwagen entgegengesetzt von Bergün kommend in Richtung Filisur. Auf einem geraden Strassenstück, Höhe God da Streda, geriet der 36-Jährige aus noch unbekannten Gründen gegen die Fahrbahnmitte und kollidierte seitlich-frontal mit dem entgegenkommenden Fahrzeug des 59-Jährigen. Nach den ersten notfallmedizinischen Versorgungen vor Ort, wurde der mittelschwerverletzte Lenker des in Richtung Bergün fahrenden Fahrzeuges mit dem Rettungsdienst Mittelbünden ins Spital nach Thusis überführt.

Beide Fahrzeuge mussten durch den Abschleppdienst abtransportiert werden. Während der Unfallaufnahme musste die Albulastrasse zwischen Bergün und Filisur für rund drei Stunden gesperrt werden. Die Kantonspolizei Graubünden ermittelt die genauen Umstände, die zu diesem Verkehrsunfall geführt haben.

Autor und Foto Kantonspolizei Graubünden