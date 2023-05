Üna grond’amur pella musica populara

Daspö settember da l’on passà stübgia Bigna Guler da Brail musica populara a Lucerna. In si’annada è’la be üna da trais chi fa quist nouv stüdi. In lündeschdi chi vain è’la però darcheu sün ün palc indigen – e concertescha insembel cul Cor masdà da Zernez. Üna visita a Brail pro la giuvna musicista.