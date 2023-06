Wildnis erforschen und Wissen vermitteln

Gross war das Interesse am ersten Forschungssymposium SNP+, welches am letzten Freitag in Zernez über die Bühne ging. In knapp 20 Fachbeiträgen wurden die drei Themenbereiche «Wildnis und Kulturlandschaft», «Monitoring in Schutzgebieten» sowie die Auswirkungen des Klimawandels beleuchtet.