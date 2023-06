Das romanische "Inscunter" bedetet sich treffen, zusammenkommen, miteinander reden. Das ist das Ziel des "Inscunter" der Engadiner Post/Posta Ladina. Leserinnen und Leser treffen und bei Wurst und einem Getränk diskutieren. So am Dienstag Abend im Garten des Schlosses Wildenberg in Zernez.