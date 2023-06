Ir cun ögls pü avierts tres il muond

Mincha scolar e mincha scolara da la prüma e quarta classa da Zuoz ho pittüro divers craps. Quels sun in seguit gnieus exposts i’l Godin da Crasta, fuormand üna nouva senda da craps. Uossa as dessan parteciper tuots pittürand egna crappa – uschè cha la senda pudess fer inavaunt sia via.