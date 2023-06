Ün label chi impegna e güda

Avant 40 ons es la clostra da Müstair dvantada Patrimoni mundial da l’Unesco. Patrick Cassitti da la fundaziun Pro Clostra Son Jon e Jürg Goll chi ha manà 35 ons las perscrutaziuns archeologicas in clostra dan ün sguard inavo as dedichond a las consequenzas dal label «Patrimoni mundial».

Da l’on 1983 ha l’Unesco integrà la clostra da Müstair in seis inventar da Patrimonis mundials e tilla protetta. Als 11 da gün vain festagià in clostra ed in cumün quist giubileum da quatter decennis. Ma che ...