Stürze an der Tour de Suisse - Zeugenaufruf

An der 5. Etappe der Tour de Suisse sind am Donnerstagnachmittag zwei Rennfahrer auf der Talfahrt vom Albulapass nach La Punt Chamues-ch gestürzt. Die Kantonspolizei Graubünden sucht Zeugen, die den Unfall beobachten oder filmen konnten.

Am Donnerstag führte die 5. Etappe der Tour de Suisse über den Albulapass nach La Punt Chamues-ch. In einer Linkskurve kamen zwei Rennfahrer rechts von der Strasse ab und stürzten einen Abhang hinunter. Während der eine Fahrer mit der Rettung Oberengadin ins Spital nach Samedan überführt wurde, musste der zweite Fahrer mit der Rega ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen werden. Zusammen mit der Staatsanwaltschaft hat die Kantonspolizei Graubünden die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und sucht Zeugen. Insbesondere werden Personen gesucht, die den Unfall beobachten oder sogar filmen konnten. Diese melden sich bitte beim Polizeistützpunkt Engiadina Bassa in Zernez, Telefon 081 257 66 90.

Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden