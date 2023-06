S. Carlo: Frontalkollision fordert Leichtverletzten

Ein 49-jähriger Autolenker war am Freitag um 18.00 Uhr mit einem Fahrzeug Mercedes vom Berninapass herkommend in Richtung Poschiavo unterwegs. Zur selben Zeit fuhr eine 39-jährige Autolenkerin in Begleitung eines Mädchens mit einem Teslafahrzeug in die Gegenrichtung. Höhe Valina da Raviscé fuhr der Mann in einer Rechtskurve geradeaus auf die Gegenfahrbahn und in der Folge kam es zu einer seitlichen Frontalkollision zwischen diesen beiden Fahrzeugen. Durch den heftigen Aufprall wurde das Fahrzeug der Autolenkerin gegen die Leitplanken geschleudert. Der Mercedes kollidierte anschliessend fahrend erneut mit einem korrekt entgegenkommenden Personenwagen. Der Lenker des letztgenannten Fahrzeuges zog sich leichte Armverletzungen zu. Der Mann wurden vor Ort durch ein Ambulanzteam notfallmedizinisch versorgt und anschliessend zur Kontrolle ins Spital Centro Sanitario Valposchiavo überführt. Zur Zeit der Unfallaufnahme wurde die Berninastrasse H29 für rund zwei Stunden für jeglichen Verkehr gesperrt. Eine Umfahrung wurde eingeleitet und die Verkehrsregelung erfolgte durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr. An sämtlichen Fahrzeugen entstand Totalschaden und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Im Einsatz standen 12 Feuerwehrleute der Strassenrettung Pompieri Poschiavo, ein Ambulanzteam der Rettung Centro Sanitario Valposchiavo. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die genaue Unfallursache ab.

Medienmitteling Kantonspolizei