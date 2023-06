Zernez: 70-Jähriger stirbt bei Motorradunfall

Am Freitagnachmittag ist es in Zernez auf der Ofenbergstrasse H28c zu einem Selbstunfall mit einem Motorrad gekommen. Trotz rascher medizinischer Hilfe verstarb der Mann vor Ort.

Am Freitag um 16.45 Uhr fuhr eine Motorradgruppe bestehend aus sechs Motorrädern von Zernez herkommend in Richtung Hospiz. Nach der Strassengerade bei der Örtlichkeit God da Bass fuhr der 70-jähriger Deutsche, als Zweitletzter der Töffgruppe, ohne ersichtlichen Grund nach links auf die Gegenfahrbahn und anschliessend über die angrenzende Wiese in den Wald. Dort kam das Motorrad auf der Seite liegend zum Stillstand. Bis zum Eintreffen der Rettung wurde der Mann von seinen Begleitern sowie einer zufällig anwesenden Ärztin betreut. Trotz medizinischer Erstversorgung durch ein Ambulanzteam der Rettung Val Müstair sowie der Rega-Crew verstarb der Mann vor Ort. Das beschädigte Motorrad wurde abtransportiert. Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft ermittelt die Kantonspolizei Graubünden den genauen Unfallhergang.

Medienmitteilung Kantonspolizei