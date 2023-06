Als 11 gün intuorn las trais la davomezdi es ruot giò il piz dal Piz Fenga (tud. Fluchthorn) illa regiun da cunfin Silvretta. Id ha dat üna bouda cun tenor üna prüma stima var 100 000 meters cubics. La FMR ha discurrü cul geolog Matthias Merz.

Per quant plü bass cha’l Piz Fenga resp. Fluchthorn es gnü in dumengia passada nun es amo cuntschaint (fin quel di vaiva’l ün’otezza da 3397 m s.m.). Ma cun verer ils films fats cun cameras dal telefonin as suppuona ...