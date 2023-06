Trottinettfahrer von Auto angefahren - Zeugenaufruf

Am Mittwoch ist in St. Moritz im Bereich des Parkhauses Quadrellas ein Junge mit seinem Trottinett von einem Auto angefahren worden. Er verletzte sich dabei und wurde ins Spital nach Samedan transportiert. Die Kantonspolizei bittet Zeugen sich unter 081 257 76 80 zu melden.

Der elfjährige Junge fuhr kurz nach elf Uhr in St. Moritz auf dem Trottoir der Via Traunter Plazzas entlang. Gleichzeitig fuhr eine 23-jährige italienische Automobilistin in Richtung Plazza da Scoula hoch. Als der Junge auf die andere Strassenseite gelangen wollte, wurde er vom Auto erfasst und stürzte. Er wurde von der Italienerin sowie von Drittpersonen bis zum Eintreffen einer Crew der Rettung Oberengadin betreut. Diese transportierte ihn, nach ersten Erkenntnissen hatte er sich leichte Verletzungen zugezogen, ins Spital nach Samedan. Die Kantonspolizei Graubünden wurde bei ihren Arbeiten auf der Unfallstelle von der Gemeindepolizei St. Moritz unterstützt. Zur Klärung des Unfallhergangs werden Personen gesucht, die den Unfall beobachtet haben. Diese melden sich bitte beim Verkehrsstützpunkt Engiadina in Samedan, Telefon 081 257 76 80.

Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden